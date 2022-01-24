Эксперт назвал сроки завершения пандемии COVID-19

24 янв. 8:25

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов предположил, что пандемия COVID-19 может закончиться в 2022 году .

По его словам, сложно дать прогноз окончания новой волны коронавируса в России, которая связана с новым штаммом "омикрон", из-за специфических транспортных связей внутри страны, которые в основном идут через Москву.

По его словам, основная "задача" штамма найти нового хозяина, потому что человечество сформировало тормозящий коллективный иммунитет, и образуется новая природно-очаговая инфекция, передает РИА Новости.

"Надо считать планетарный масштаб. Я считаю, в планетарном масштабе в течение года это закончится однозначно", - сказал он.