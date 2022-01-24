Врач назвал симптомы "омикрона" у вакцинированных

24 янв. 7:25

Британский эпидемиолог, профессор Тим Спектор сообщил о том, что у тех пациентов, кто прошел процедуру вакцинации от ковида, а затем заразился "омикроном", наблюдаются пять симптомов – насморк, чихание, усталость, головная боль и боли в горле.

При этом только у половины есть классические признаки, такие как повышение температуры, кашель и потеря обоняния.

"Омикрон вызывает симптомы, которые больше похожи на обычную простуду, особенно у людей, которые были вакцинированы", - сказал он в интервью The Conversation, передает РИА Новости.