Москвичей ждет прохладная рабочая неделя и теплые выходные

24 янв. 7:25

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился прогнозом, согласно которому москвичей ожидают прохладные рабочие дни с температурой до 12-17 градусов мороза и отсутствие снегопадов.

К выходным будет теплее – столбики термометров днем поднимутся до двух-четырех градусов мороза.

"Со среды до пятницы включительно ночные температуры будут от восьми до 13 градусов мороза, а дневные - от четырех до девяти градусов мороза", - приводит слова собеседника ТАСС.

"Повышение температуры намечается только к выходным. Ночью она повысится до минус пяти-семи градусов, а днем - до минус двух-четырех градусов", - также сказал он.