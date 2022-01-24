Санавиация Дагестана отчиталась о работе за два года

24 янв. 6:44

Всего за последние два года благодаря работе санавиации медицинскую помощь получили более чем 450 пациентов, информирует пресс-служба министерства здравоохранения региона, уточняя, что единственный в Дагестане санитарный вертолет совершил более 150 полетов в труднодоступные районы региона в 2021 году.

"За 2021 год было осуществлено 173 вылета, в ходе которых оказана медпомощь 218 пациентам. В 2020 году [медпомощь оказана] 260 пациентам", - приводит слова собеседника ТАСС.

В ведомстве уточнили, что во время одного вылета врачи могут оказывать помощь сразу нескольким жителям соседних районов.

Напомним, что вертолет был предоставлен региону в 2019 году в рамках национального проекта "Здравоохранение".