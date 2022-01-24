Азербайджан организовал автобусные рейсы на освобожденные территории

24 янв. 6:05

В Азербайджане запускаются регулярные рейсы пассажирских автобусов на освобожденные территории – рейсы будут выполняться по междугородним автобусным маршрутам Баку - Шуша, Баку - Агдам, Ахмедбейли-Шуша, Международный аэропорт Физули - Шуша и Барда - Агдам.

Ранее по маршрутам были проведены тестовые рейсы, определены классы автобусов, которые будут эксплуатироваться.

Рейсы по маршруту Ахмедбейли-Шуша будут исследовать четыре раза в неделю, по другим направлениям - дважды в неделю. Рейсы из Международного аэропорта Физули в город Шуша будет приведен в соответствие с авиарейсами.