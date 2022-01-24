Стало известно, сколько Узбекистан потратил на производство обуви в 2021 году

24 янв. 5:16

Предприятия кожевенно-обувной отрасли Узбекистана в прошлом году произвели продукцию на 4,4 трлн сумов, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли.

Помимо этого, республика экспортировала товаров на $423 млн, привлекла инвестиции в объеме $202 млн, из которых $76 млн являются прямыми иностранными инвестициями.

Также в рамках программы локализации было выпущено импортозамещающей продукции на 2 трлн сумов.

Об этом было сказано на совещании под председательством министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова. В переговорах участвовали руководство ведомства и работник ассоциации "Узчармсаноат".

В ходе мероприятия также были озвучены планы по доведению объемов производства до 4,8 трлн сумов и увеличению экспорта товаров до $450 млн к концу текущего года, что позволит создать 12,5 тыс новых рабочих мест.