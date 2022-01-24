Сироты получили квартиры в Северной Осетии

24 янв. 2:13

В пресс-службе главы и правительства Северной Осетии проинформировали о том, что власти республики вручили ключи от новых квартир 22 детям-сиротам.

"Это действительно очень важный день, и мы рады разделить его вместе с вами. Обеспечение жильем детей-сирот - приоритетное направление деятельности главы республики, которому он уделяет особое внимание", - сказал на торжественной церемонии вручения ключей вице-премьер Эльбрус Бокоев.

Также он поблагодарил "профильное ведомство и, конечно, строителей, которые вложили много сил и труда в это дело", передает ТАСС.