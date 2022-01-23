Парламент Армении принял прошение Армена Саркисяна об отставке

23 янв. 23:11

В парламент Армении сегодня вечером поступило прошение президента Армена Саркисяна об увольнении. Об этом рассказала пресс-секретарь спикера Национального собрания Цовинар Хачатрян.

"Мы получили обращение президента", - приводит ее слова РИА Новости.

Напомним, что отставка Саркисяна будет принята, как только прошение будет обнародовано после поступления в парламент. До избрания следующего президента его обязанности исполняет спикер Национального собрания Ален Симонян.

Выборы нового президента состоят в парламенте в промежутке между 25 и 35 днями после отставки Армена Саркисяна.