Обзор СМИ Кавказа 17 - 23 января

Югоосетинское информагентство "РЕС" сообщает, российская Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии в 2021 году выполнена на 94%. В рамках программы было запланировано 25 объектов капитального строительства и два мероприятия по разработке проектно-сметной документации и по предпроектному обследованию Едисского водовода. Из 25 объектов 10 – переходящие по плану с 2020 года.

В 2021 году заработал резервный водовод Ванат-Цхинвал мощностью до 15 тыс. кубометров воды в сутки. Он призван решить многолетнюю проблему нехватки питьевой воды в столице. Теперь город обеспечивается водой по двум водоводам Едис-Цхинвал и Ванат-Цхинвал. Сейчас в город поступает около 35 кубометров. На каждого жителя столицы приходится более тонны в сутки. Общая стоимость водовода составила более 400 млн рублей. В ноябре состоялся запуск резервной линии электропередач, которая является стратегически важным объектом для республики. Инвестиции в проект составили 1,7 млрд рублей.

К началу нового учебного года в Цхинвале состоялось торжественное открытие нового здания школы №3. Школа многие годы располагалась в здании, построенном в 1930 годах. Строение пришло в ветхое состояние, поэтому было принято решение о его сносе и строительстве нового учебного корпуса. Новая школа рассчитана на 200 ученических мест. Площадь здания составляет 4 400 кв. метров. Созданы все условия для полноценного образовательного процесса. В школе, кроме классных кабинетов, большой актовый зал, предметные кабинеты, школьная столовая, предусмотрены библиотека и читальный зал, а также школьная музейная комната.

Продолжилось строительство социального жилья. В 2021 году был сдан в эксплуатацию 60-квартирный дом в Цхинвале, построенный на месте разрушенного во время войны 2008 года пятиэтажного здания. Несмотря на многочисленные обращения жильцов, проблема долгие годы не решалась. В 2019 году во время встречи президента страны Анатолия Бибилова с жильцами было принято решение о строительстве нового дома. Завершено и строительство 75-квартирного пятиэтажного дома на месте бывшего общежития в микрорайоне "Царз", а также трех 18-квартирных жилых здания в поселках Дзау и Знаур. В 2021 году завершилось благоустройство семи столичных улиц, улицы и мостового перехода в Дзауском районе и одной улицы городе Квайса, протяженность которой составляет почти один километр.

Семь объектов Инвестпрограммы перешли на текущий год. Один из них - находящийся в ветхом состоянии мост через реку Большая Лиахва в Цхинвале, построенный в 1903, реконструкция его планируется в текущем году. В Дзауском районе, в одном из живописных ущелий, на площадке бывшей турбазы "Мзиугом" продолжается строительство детского лагеря. Это будет целый комплекс отдыха со всеми условиями для развития и комфортного пребывания маленьких гостей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. На строительство объекта заложено порядка 240 млн рублей. Продолжается и возведение многоэтажных корпусов в Цхинвале и в поселке Знаур.

В целом на реализацию трехлетней инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии на 2020-2022 годы Россия выделяет порядка 4,5 млрд рублей. Столько же было выделено ранее на реализацию двухлетней Инвестпрограммы на 2018-2019 годы. Еще порядка 9,1 млрд рублей Россия выделила на предыдущую программу на 2015-2017 годы.

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Газета "Северная Осетия" отмечает, что минувший год стал успешным для производителей подсолнечника в республике. Собрано 3,4 тыс. тонн маслосемян. Цифра кажется внушительной, особенно на фоне урожая 2020 года, когда удалось собрать только 0,3 тыс. тонн семян этой технической культуры. Правда, и погодные условия того года были далеко не самыми благоприятными для подсолнечника. Довольно высока и урожайность маслосемян, она достигла 13,6 центнера с га.

Земледельцы республики расширяют площади под эту культуру. Очевидно, стимулирует такое к ней внимание рост цен на растительное масло. К тому же в республике есть молодое предприятие по переработке подсолнечника и производству подсолнечного масла в селении Зилга Правобережного района. Имеются и небольшие цеха по выжимке масла в Моздокском районе. Также есть возможность перерабатывать маслосемена на предприятиях Ставропольского и Краснодарского краев, получая оплату подсолнечным маслом и деньгами.

В целом, возделывать подсолнечник оказывается выгодным делом, хотя и не относящееся к традиционным для республики. Однако на сельхозпредприятиях достаточно машин для возделывания данной культуры и ее уборки, что позволяет и впредь наращивать производство подсолнечника. Ряд сельхозтоваропроизводителей уже высказали заинтересованность в увеличении посевов подсолнечника в нынешнем году. Идет активный поиск поставщиков семян этой культуры. Так что, у кукурузы, которая является главной культурой для региона, появился серьезный конкурент, пишет издание.

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В Сухуме продолжатся рейдовые мероприятия по выявлению оборудования для майнинга. Об этом, как сообщают агентства "Абхазия-информ" и "Спутник-Абхазия", было принято решение на заседание оперативного штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалют, которая распоряжением Кабинета министров запрещена до марта 2022 года из-за энергодефицита и ветхости инфраструктуры.

Отмечалось, что, в связи с резким наступлением холодов, практически по всем столичным подстанциям фиксируют серьезное увеличение нагрузок, которые ведут к обрывам на линиях, авариям, выходу из строя трансформаторов. Из-за перегрузок перегорают не только фидеры, но и взрываются рубильники на 600 ампер, чего раньше не было. Населению уже невмоготу постоянные отключения света. Страдают и сотрудники Управления электросетей, которым постоянно, в любую погоду приходится устранять последствия обрывов и аварий. Большая часть из них простужается и теряет трудоспособность, тем не менее, работа по устранению неполадок продолжается непрерывно.

Участники совещания сошлись во мнении, что только усилением трансформаторных мощностей, решить проблему электросетей не удастся. Мэр поручил возобновить рейдовые мероприятия по выявлению майнинг-оборудования. Энергетики будут фиксировать по показателям подстанций, в каких районах столицы большое потребление электроэнергии. Совместно с милицией и домоуправами энергетики будут проводить подворовой обход. Обозначены конкретные улицы, где рейдовые мероприятия начнутся.

Рейды по выявлению и пресечению фактов незаконного подключения майнинг-оборудования к энергосистеме проводятся в Абхазии уже больше года. На днях сотрудники СГБ Абхазии совместно с представителями Госстандарта в ходе реализации оперативной информации обнаружили майнинг-фермы в двух селах Гудаутского района.

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В Северной Осетии продолжается строительство объездной дороги вокруг Владикавказа. Она поможет вывести с оживленных городских улиц за пределы населенного пункта весь транзитный поток автотранспорта, включая грузовой, идущий через республику до КПП Верхний Ларс и на Транскам. Новая дорога пройдет западней Владикавказа: возьмет начало от участка региональной автодороги "Архонская – Владикавказ" и, пересекая федеральную трассу А-162 "Владикавказ – Алагир", будет вести до примыкания к Московскому шоссе на выезде из города, пишет газета "Северная Осетия".

Строительство современного 15-километрового участка федеральной трассы Р–217 "Кавказ" в обход Владикавказа (с 10-го по 25-й км) началось в июне 2021 года. Масштабный проект планируется завершить до 2024 года. В настоящее время идет первый этап строительства – устраивается земляное полотно и создается транспортная развязка на пересечении с региональной автомобильной дорогой Владикавказ – Ардон – Чикола – Лескен. Предусмотрено устройство стояночной площадки на 407 машино-мест для грузового автотранспорта и 195 – для легкового. Параллельно ведутся работы и на втором этапе строительства – на пересечении с федеральной автомобильной дорогой А-162 "Владикавказ – Алагир", включающей строительство путепровода протяженностью более 6 км. Третий – заключительный – этап проекта предполагает обустройство транспортной развязки на пересечении с федеральной автомобильной дорогой и включает в себя строительство трех путепроводов.

Проект реализуется по заказу подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор "Кавказ" за счет федерального бюджета – в общей сложности на строительство предусмотрено более 6 млрд рублей. Объект вошел в Государственную программу РФ "Развитие транспортной системы". Весь новый участок – дорога первой категории с четырьмя полосами движения, по две в каждом направлении. На всем протяжении объекта построят линии электроосвещения, установят парапетное ограждение с противоослепляющими экранами по оси проезжей части и металлическое барьерное ограждение по краям. Установят также новые дорожные знаки и направляющие устройства, а кроме того, нанесут термопластиковую разметку.

Как пояснил заместитель директора филиала ФКУ Упрдор "Кавказ" г. Владикавказ" Знаур Макиев, проектирование маршрута велось с учетом расположения объектов культурного наследия, границ города, а также русла реки Черная. Реализация проекта позволит снизить поток машин в спальном районе столицы республики, через который сейчас проходит транзитный транспорт, увеличит уровень безопасности дорожного движения и пропускную способность городских дорог, а также улучшит экологическую обстановку в жилой зоне.

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Кабардино-Балкарский государственный заповедник за прошлый год принял в два раза больше посетителей, чем в 2020 году. В заповеднике считают, что рост потока связан прежде всего с популяризацией внутреннего туризма в стране, пишет газета "Кабардино-Балкарская правда". Самыми посещаемыми российскими и иностранными туристами остаются маршруты к одному из пятитысячников Кавказа Мижирги и к леднику Безенги, откуда открывается вид на знаменитую Безенгийскую стену. Также пользуются популярностью экскурсии к Турьему озеру, где можно сфотографировать восточно-кавказских туров на естественных солонцах. Успешно развиваются и маршруты на Башиль-Чегемском участке заповедника, где всё больше любителей активного отдыха стремятся полюбоваться горой Тихтенген (4617 м), водопадом Абай-су (78 м), а также прогуляться пешком по сосновому лесу к лечебным минеральным источникам.

Основная масса туристов посещает эколого-туристические маршруты с середины июня до конца сентября. Однако весна и осень также очень живописные сезоны, и стоит приехать в Уштулу и к нарзанным источникам в это время года. На Верхне-Балкарский участок посетители заповедника приезжают и в мае-июне, чтобы успеть сфотографировать цветы кавказских и желтых рододендронов и увидеть Уштулинское болото, которое представляет собой древнюю ледниковую форму рельефа. Здесь единственные места произрастания в КБР таких растений, как вахта трёхлистная, сабельник болотный, в том числе пузырчатка малая (насекомоядное растение).

Кабардино-Балкарский государственный заповедник организован в январе 1976 года на площади 82 649 га. Здесь уникальные высокогорные ландшафты с минимальным воздействием на природу и охрана уникального животного и растительного мира. Территория покрыта сетью рек, берущих начало от многочисленных ледников. Наиболее крупные: Чегем, Черек-Безенгийский, Черек-Балкарский, Сукан-Су и Хазнидон. Имеется несколько выходов минеральных источников.

Постоянными обитателями заповедника являются: кавказский тур, обыкновенная лисица, кабан, шакал, бурый медведь, Кавказский лесной кот, рысь, каменная и лесная куницы, горностай и ласка, алтайская белка, заяц-русак, соня-полчок, бурозубки, летучие мыши. Имеются сведения о появлении кавказского барса. Встречаются редкие виды птиц: беркут, черный гриф, бородач, белоголовый сип, могильник, сапсан, краснокрылый стенолаз, кавказский тетерев, кавказский улар.