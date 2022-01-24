Кувейт пытается урегулировать отношения между Ливаном и монархиями Персидского заилва

В минувшие выходные министр иностранных дел Кувейта Ахмед Насер ас-Сабах побывал в Бейруте, намереваясь восстановить доверие между Ливаном и шестью членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Аль-Джазира со ссылкой на кувейтского министра передает, что визит проходит в рамках международных усилий по нормализации отношений. Ас-Сабах призвал ливанские власти принять "практические и конкретные меры", которые могли бы укрепить отношения. По словам главы внешнеполитического ведомства Кувейта, его визит призван продемонстрировать солидарность с ливанским народом.

В октябре Саудовская Аравия и ее союзники приостановили дипломатические отношения с Ливаном после того, как тогдашний министр информации Жорж Кордахи выступил с критикой военной интервенции в Йемене под руководством Саудовской Аравии. Кувейт отозвал своего посла из Бейрута, а также попросил поверенного в делах Бейрута покинуть эмират.

Ливан "должен избегать вмешательства во внутренние дела арабских государств в целом, но особенно во внутренние дела стран Персидского залива, и он не должен становиться стартовой площадкой для словесных или фактических атак", если он надеется улучшить отношения, сказал шейх Ахмед.

Он передал руководству Ливана требование, которые оно должно изучить и понять, как двигаться вперед". При этом министр отказался уточнить, в чем заключаются требования.

В прошлом месяце Кордахи подал в отставку, пытаясь ослабить противостояние, и президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Эр-Рияд договорились в полной мере участвовать в восстановлении дипломатических отношений.

В течение нескольких недель, последовавших за отставкой Кордахи, напряженность между "Хезболлой" и Саудовской Аравией продолжала расти. Корни кризиса кроются в беспокойстве Саудовской Аравии по поводу растущего влияния Ирана в регионе, в том числе в Ливане, который когда-то был традиционным саудовским союзником и получателем финансовой помощи от богатого нефтью королевства. В конце декабря король Саудовской Аравии Салман призвал ливанцев "положить конец контролю террористической "Хезболлы" над Ливаном. В начале января лидер поддерживаемой Ираном "Хезболлы" Хасан Насралла начал словесную атаку на королевство, обвинив Эр-Рияд в распространении "экстремистской исламской идеологии".

Спор из-за Персидского залива усугубил и без того тяжелую экономическую ситуацию в Ливане, который находится в тисках финансового кризиса, объявленного Всемирным банком одним из худших на планете в наше время. Более 300 тысяч ливанцев проживают в арабских государствах Персидского залива, что, по данным аналитического центра рынков труда и миграции стран Персидского залива, является одним из ключевых источников экономической жизни.

Ливанские правительства давно объявили официальную политику отказа от войн на Ближнем Востоке несмотря на то, что "Хезболла" была вовлечена в региональные конфликты.