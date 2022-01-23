Станислав Зась: операция ОДКБ пошла на пользу Казахстану

23 янв. 21:59

Генсек ОДКБ Станислав Зась в интервью телеканалу ОНТ рассказал об итогах миротворческой операции Организации в Казахстане, подчеркнув, что "эти действия пошли на пользу, прежде всего Казахстану, в обеспечении безопасности людей и безопасности государства".

Он обратил внимание, что даже на Западе операция ОДКБ нашла понимание. "На Западе, в том числе, немало положительных откликов и отзывов об этой операции. Есть и негативные оценки, я считаю их политизированными, конечно", - отметил Станислав Зась.

"Все наши действия были абсолютно легитимны, проводились в точном соответствии с законодательством наших государств и в том правовом поле, которое создано в ОДКБ. Самый главный итог, результат этой миссии – мы оказали содействие Казахстану в обеспечении безопасности, стабильности и территориальной целостности государства", - указал генсек ОДКБ.

Одновременно ОДКБ удалось продемонстрировать единство стран-членов организации и их готовность защищать друг друга.