ЖКХ Ингушетии начнет управлять единый оператор

23 янв. 21:43

Как сообщил сегодня премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин, в республике будет создан единый оператор в сфере ЖКХ, чтобы уравнять траты на водоснабжение у всех жителей региона.

"Создание единого оператора позволит объединить убыточные и дотационные коммунальные организации, повысить качество предоставляемых услуг на всей территории региона, оптимизировать расходы на управление активами и внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом", - приводит его слова ТАСС.

Вместе с единым оператором будет создан и единый информационно-расчетный центр для упрощения расчетов платежей и роста их собираемости. "Это даст возможность гражданам производить платежи на один счет, а также внедрить концепцию единого платежного документа на оплату за коммунальные услуги", - пояснил Сластенин.