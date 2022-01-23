Ташкентский общественный транспорт станет комфортнее

23 янв. 21:28

Общественный транспорт Ташкента ждут радикальные перемены – население столицы за последние пять лет увеличилось на 300 тыс человек, расширилась территория города, а его система общественного транспорта не соответствует происходящим в столице изменениям, подчеркнул президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Срок службы 350 городских автобусов превысил 10 лет, не хватает еще 393 автобусов. Из-за пробок на улицах интервал движения транспорт увеличивается до 30 минут в часы пик, что сказывается на его востребованности: 79% горожан пользуются личными автомобилями, а общественным транспортом - всего 21%, отметил узбекский лидер.

В этом году власти обновят 35% автобусного парка. Для этого будут закуплены 410 автобусов и электробусов, а количество транспорта большой вместимости увеличат вдвое. Также министерству транспорта и хокимияту Ташкента поручено пересмотреть концепцию развития общественного транспорта столицы и изучить научный опыт развития мегаполисов России, - передает Sputnik Узбекистан.

К реорганизации столичного транспорта подключатся российские специалисты. Также российская компания SIMETRA разработает мастер-план движения транспорта в Самарканде, - добавил президент.