Армянская оппозиция встревожена отставкой Армена Саркисяна

23 янв. 21:14

Армянский оппозиционный политик Армен Ашотян, член совета Республиканской партии и человек одного из зачинщиков армяно-азербайджанского конфликта Сержа Саргсяна, заявил сегодня, что после отставки президента Армена Саркисяна премьер-министр Никол Пашинян получит полную власть в стране.

"Данное решение освобождает путь Николу Пашиняну для консолидации всей власти в стране в своих руках", - приводит его слова ТАСС.

Также он выразил ожидание, что теперь оппозиции в Армении придется тяжело. "Из внешнего мира грядут новые геополитические удары, которые напрямую касаются нашей страны, в преддверии которых Саркисян решил спрыгнуть с поезда", - сказал Армен Ашотян.