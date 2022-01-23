Кабардино-Балкария исполнит нацпроекты на 12 млрд рублей

23 янв. 20:43

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил сегодня, что республика направит 12 млрд рублей на реализацию в 2022 году национальных проектов.

Как пишет РИА Кабардино-Балкария, Коков уточнил, что в прошлом году КБР получила от федерального центра на эти цели 8 млрд рублей, в 2020 году – 6 млрд рублей.

"В этом году на реализацию нацпроектов предусмотрено уже около 12 млрд рублей, а это свыше 100 объектов капитального строительства", - рассказал глава республики.

На эти деньги в Кабардино-Балкарии будут построены 10 школ, дворец творческой молодежи, онкодиспансер, поликлиники, инфраструктура в микрорайонах Нальчика. Также пройдет ремонт 32 сельских школ.