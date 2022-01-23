Олаф Шольц: санкции против России обязательно ударят по Германии

23 янв. 20:28

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Sueddeutsche Zeitung призвал немцев трезво смотреть на перспективы санкционного давления на Россию: новые санкции против Москвы обязательно ударят по Берлину.

"Никому не следует питать иллюзий, что есть какие-то меры, которые не будут для нас иметь последствий", - подчеркнул он.

Шольц добавил, что это не означает отказа от давления на Россию – но немцы должны быть готовы, что заплатят за это.

"Я сформулировал четкие слова, они актуальны. И актуально то, что мы, европейцы, согласовали с американским правительством, а именно – что России в случае военной агрессии в отношении Украины придется платить", - подчеркнул канцлер Германии.