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В Азербайджан прибывает глава Минстроя Ирана

В Азербайджан прибывает глава Минстроя Ирана

Как сообщил сегодня посол Ирана в Азербайджане Сейид Аббас Мусави, завтра в Баку во главе делегации высокого уровня прибудет иранский министр дорог и градостроительства Рустам Гасеми.

Визит министра, во время которого он проведет переговоры с официальными лицами Азербайджана, будет посвящен совместным ирано-азербайджанским проектам в энергетике, промышленности сельском хозяйстве, международном транзите и других сферах сотрудничества.

Как пишет Тренд, посол Мусави подчеркнул значимость совместных проектов Ирана и Азербайджана.

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