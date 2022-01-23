В Азербайджан прибывает глава Минстроя Ирана

23 янв. 19:45

Как сообщил сегодня посол Ирана в Азербайджане Сейид Аббас Мусави, завтра в Баку во главе делегации высокого уровня прибудет иранский министр дорог и градостроительства Рустам Гасеми.

Визит министра, во время которого он проведет переговоры с официальными лицами Азербайджана, будет посвящен совместным ирано-азербайджанским проектам в энергетике, промышленности сельском хозяйстве, международном транзите и других сферах сотрудничества.

Как пишет Тренд, посол Мусави подчеркнул значимость совместных проектов Ирана и Азербайджана.