Коронавирус закрыл "Золотую биржу" в Тбилиси

23 янв. 19:28

Крупнейший ювелирный магазин Тбилиси "Золотая биржа" был закрыт сегодня на карантин из-за высокой заболеваемости коронавирусом его сотрудников. Об этом рассказала директор магазина Этер Кипиани.

"Ничего особенного не происходит. Мы делаем тесты раз в две недели, и сейчас появилось очень много инфицированных, поэтому мы решили закрыться на неделю, чтобы те, у кого вирус, выздоровели", - приводит ее слова Первый канала Грузии.

Кипиани пояснила, что заразились коронавирусом 40 сотрудников из 500, а еще у 30 есть признаки ОРВИ.