Армен Саркисян уходит с поста президента Армении

23 янв. 19:15

На сайте президента Армении только что появилось сообщение, что президент Армен Саркисян принял решение подать в отставку.

Саркисян заявил, что это взвешенное решение. "Я очень долго размышлял над этим, и теперь, спустя четыре года активной работы я решил подать в отставку. Это решение совершенно не эмоциональное, у него есть определенная логика", - сказано на сайте президента.

Также он отметил, что по текущей Конституции президент Армении не может влиять на "ключевые процессы внутренней и внешней политики в настолько сложное для государства и народа время".

По его словам, сейчас институт президентства в Армении должен перестать быть поводом для теорий заговоров и слухов, так как это отвлекает общественное мнение от куда более важных для страны проблем.

Напомним, что 14 января Армен Саркисян отправился с рабочим визитом в ОАЭ, после чего, вернувшись в Ереван, сразу же ушел в краткосрочный отпуск для медицинского обследования.

Армен Саркисян был назначен президентом Армении еще при прежней власти, 9 апреля 2018 года, и сохранил пост после отставки премьер-министра, одного из зачинщиков армяно-азербайджанского конфликта Сержа Саргсяна и перехода государства под контроль команды Никола Пашиняна.