Хулуси Акар приветствовал переговоры с США по F-16

23 янв. 18:58

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил сегодня о позитивных переговорах Анкары и Вашингтона о поставках F-16 турецкой армии.

"Были сделаны официальные запросы на поставку и модернизацию новых F-16. После этого в США отправилась делегация, переговоры были позитивными", - приводит его слова Milliyet.

Акар рассказал, что Турция в качестве аргумента заявила об усилении НАТО за счет поставок F-16 турецкой армии. "Сила Турции – это сила НАТО", - указал турецкий министр.

Напомним, что США заморозили участие Турции в программе по производству и поставкам истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских противовоздушных систем С-400. Взамен Вашингтон предложил турецким властям купить истребители F-16.