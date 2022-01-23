РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Спустя 20 лет в Северной Осетии восстановят дорогу через Кармадон

Спустя 20 лет в Северной Осетии восстановят дорогу через Кармадон

После обращений граждан к главе Северной Осетии Сергею Меняйло принято решение о реконструкции отрезка дороги Гизель-Кармадон-Даргавс-Дзуарикау, уничтоженного 20 сентября 2002 года в результате схода ледника Колка.

Об этом рассказал глава Комитета дорожного хозяйства республики Тариэль Солиев. "Весной начнется реконструкция участка дороги Гизель-Кармадон-Даргавс-Дзуарикау. Уже подготовлена проектно-сметная документация", - приводит его слова Ирыстон-ТВ.

Уточняется, что речь идет об 11-километровом участке с мостом, где необходимо также возвести подпорные стены для защиты дороги от оползней.

1495 просмотров
Поделиться:
Распечатать:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version