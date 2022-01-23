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Впервые матч турнира "Большого шлема" выиграла иранская теннисистка

Впервые матч турнира &quot;Большого шлема&quot; выиграла иранская теннисистка

В настоящее время в Мельбурне идет Открытый чемпионат Австралии по теннису, являющийся частью турниров "Большого шлема". Сегодня в одном из матчей турнира впервые одержала победу теннисистка из Ирана.

 

Иранка Мешкатолзахра Сафи встретилась с австралийской теннисисткой и победила ее со счетом 2:0 (6:4, 6:3). Для находящейся на 74-м месте в рейтинге Всемирной ассоциации тенниса Сафи и для иранского тенниса в целом это первая победа на турнирах "Большого шлема".

 

Как пишет IRNA, далее она встретится с победительницей матча, в котором сойдутся теннисистки из Казахстана и Бельгии.

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