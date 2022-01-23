Чрезвычайная заразность штамма "омикрон" получила объяснение

23 янв. 18:14

EurekAlert опубликовала сегодня результаты исследования ученых Университета Британской Колумбии (Канада), проливающие свет на причины чрезвычайной заразности штамма "омикрон" коронавируса Covid-19.

Как оказалось, все дело в тех же спайковых белках, чья эффективность в проникновении в человеческие клетки делает любые штаммы коронавируса такими опасными. У "омикрона" эти белки имеют более цепкие шипы, которые образуют больше связей с клеточными ACE2-рецепторами.

Также установлено, что у "омикрона" более опасный S-белок, так как он лучшее умеет уклоняться от антител, создаваемых человеческим иммунитетом. Поэтому новый штамм заражает даже вакцинированных людей.