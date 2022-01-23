Минэнерго Дагестана призвало к запрету в России майнинга криптовалют

23 янв. 17:59

Предложение Центробанка России о запрете на российской территории майнинга и обращения криптовалют сегодня поддержал временной исполняющий обязанности главы Минэнерго Дагестана Ризван Мурадов.

Мурадов пояснил, что Дагестан – один из регионов, где особенно активно растут фермы майнинга криптовалют, и лучшее средство справиться с этим – запретит любые операции с криптовалютами в России.

"Дагестан часто фигурирует в части выявления нелегальных майнинг-ферм. Запреты могут спровоцировать появление новых нелегальных ферм, поэтому, в частности, важно полностью запретить операции с криптовалютой: ее оборот и майнинг", - приводит его слова РИА Дагестан.

Напомним, одной из причин предложения запретить криптовалюты Центробанк назвал угрозу суверенитету рубля.