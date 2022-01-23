США предложили России восстановить контроль над вооружениями

23 янв. 17:44

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил сегодня в интервью CNN, что у Вашингтона и Москвы есть возможности по поиску общего языка в весьма важных для международной безопасности сферах.

"Существует ряд сфер, в которых, на мой взгляд, мы могли бы разрешить обоюдные озабоченности в том, что касается безопасности в Европе в той манере, которая устроила бы все стороны", - сказал он.

В качестве примера Энтони Блинкен привел контроль над вооружениями США и России, которые два государства могли бы восстановить. Таким образом, он озвучил одно из закрытых встречных предложений Вашингтона, сделанных в ответ на проект гарантий безопасности, разработанный Москвой.