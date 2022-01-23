В 2021 году Турция продала оружия на рекордные $3,22 млрд

23 янв. 17:29

Гендиректор Baykar Халук Байрактар сообщил сегодня, что в прошлом году турецкая оборонная и аэрокосмическая промышленность поставила рекорд по экспорту: за год за рубеж было продано оружия на $3,22 млрд.

Халук Байрактар обратил внимание, что за 15 лет оружейный экспорт Турции вырос в 7 раз (в пересчете на американские доллары). "Это действительно грандиозный успех", - приводит его слова Анатолийское агентство новостей.

На данный момент доля Турции на мировом оружейном рынке составляет лишь 1%, но республика стремится нарастить продажи вооружений так, чтобы войти в десятку крупнейших экспортеров.

Отдельно Халук Байрактар отметил высокий спрос на турецкие беспилотники: так, Bayraktar продается в 16 стран, а на новейший Bayraktar Akıncı уже заключен первый контракт.

"Мы экспортируем свою продукцию с высокой добавленной стоимостью, в том числе бронетехнику, воздушные транспортные средства, военно-морские платформы, боеприпасы и ударные беспилотники в 169 стран мира, включая НАТО и страны Евросоюза", - заключил гендиректор Baykar.