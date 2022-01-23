Олаф Шольц: НАТО пока не планирует расширяться на восток

23 янв. 17:15

В газете Süddeutsche Zeitung сегодня было опубликовано интервью канцлера ФРГ Олафа Шольца, в котором тот ответил на российский запрос о гарантиях нерасширения НАТО на восток, к границам России. Новый руководитель германского правительства подчеркнул, что гарантировать Альянс ничего не хочет, но добавил, что принимать в НАТО Украину и Грузию в ближайшее время не планирует.

"Вступление новых стран Восточной Европы в НАТО сейчас вообще не значится в повестке дня", - сообщил Олаф Шольц, отметив, что у Альянса есть право принимать в свой состав любых членов.

"К чему это требование со стороны России (о гарантиях нерасширения НАТО – прим. ред.)? Такой гарантии не может быть", - сказал в связи с этим канцлер Германии.

"Мы все знаем, что трансатлантический оборонный альянс необходим. Будучи демократическими странами, мы объединяем в рамках НАТО наши интересы в сфере безопасности", - пояснил Олаф Шольц.

Напомним, ранее официальный Хельсинки заявил, что не планирует вступление Финляндии в НАТО.

Июньский саммит НАТО 2021 года закончился без уточнения даже потенциальных сроков не только вступления в Альянс Украины и Грузии, но и предоставления им плана действий для членства.