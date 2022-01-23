Жители Мармарашена заблокировали дорогу из-за отмены автобусов

23 янв. 16:58

Жители армянского села Мармарашен устроили сегодня акцию протеста, заблокировав ближайшую дорогу: они требуют, чтобы власти восстановили автобусные маршруты, ранее ездившие через село.

Как пишет shamshyan.com, протестующие требуют встречи с главой Минтеррриторий Армении Гнелом Саносяном.

"Мы требуем восстановления 44-го маршрута, иначе мы продолжим держать дорогу закрытой", - предупредили лишившиеся общественного транспорта селяне.

Пока что в Мармарашен прибыла лишь полиция, попытавшаяся убедить жителей села разойтись, но те отказались и пообещали блокировать дорогу до приезда ответственных за организацию транспортного сообщения чиновников.