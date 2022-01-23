Краснодар поставил катастрофический снежный рекорд

23 янв. 16:44

Как сообщил на своей странице в Instagram ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, Краснодар из-за аномального снегопада поставил сегодня небывалый рекорд по высоте сугробов – 41 см.

"За минувшие сутки на Кубани зафиксировано аномальное количество осадков, в ряде мест достигших почти всей месячной нормы. В Краснодаре выпало 24 мм, на Красной Поляне – 35 мм, в Горячем Ключе – 57 мм, Туапсе – 66 мм, Солохауле – 71 мм, Кичмае – 81 мм, Магри – 90 мм, Горном – 109 мм", - прежде всего сообщил Тишковец.

"В результате таких обильных осадков в Краснодаре установлен рекорд снежного покрова за всю историю метеонаблюдений – 41 см (прежний максимум – 40 см). Засыпало все черноморское побережье Кавказа: Тамань – 8 см, Анапа – 14 см, Джубга – 20 см, Туапсе – 8 см. Гигантские сугробы образовались на Красной Поляне – 45 см, Кордоне Лаура – 102 см, в Горячем Ключе – 112 см, Горном – 141 см", - рассказал метеоролог.

Тишковец предупредил, что в южных регионах России сохранится "циклоническая депрессия", поэтому снегопады продолжатся.