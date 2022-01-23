Ушла из жизни Кетеван Лосаберидзе

23 янв. 16:14

В Олимпийском комитете Грузии сегодня сообщили об уходе из жизни олимпийской чемпионки в стрельбе из лука Кетеван Лосаберидзе. Лосаберидзе умерла на 73-м году жизни.

При этом грузинские спортивные чиновники не стали уточнять причины ее смерти.

Кетеван Лосаберидзе завоевала золото московской Олимпиады-1980. Она была единственным советским спортсменом среди лучников-чемпионов тех Игр.

Дважды Кетеван Лосаберидзе выигрывала чемпионаты мира по стрельбе из лука в командных упражнениях, трижды – чемпионаты Европы в команде и еще один раз становилась чемпионкой Европы в личном турнире.

В 2002-2005 она руководила грузинской Федерацией по стрельбе из лука.