"Зенит" оштрафует иранского нападающего за контракт с другим клубом

23 янв. 14:59

Российский футбольный клуб "Зенит" оштрафует своего нападающего Сердара Азмуна. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, 27-летний форвард сборной Ирана покинул расположение петербургского клуба и отправился на подписание контракта с "Байером", не предупредив об этом руководство клуба и тренерский штаб.

Источник, отметил, что Азмун таким образом нарушил медицинский протокол клуба. "Теперь игрока ждет приличный штраф", - цитирует его Чемпионат.com.

Напомним, ранее стало известно, что нападающий "Зенита" Сердар Азмун подписал контракт с леверкузенским "Байером". Он перейдет в новый клуб на правах свободного агента летом 2022 года, когда у него истечет срок контракта с российским клубом.