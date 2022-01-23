СМИ: Тегеран восстановил себе право голоса в ООН

23 янв. 15:58

Иран с 24 января вновь получит право голоса в Генассамблее ООН. Об этом сообщил постоянный представитель исламской республики Маджид Тахт-Раванчи.

Он подчеркнул, что это стало возможно после того, Иран оплатил свой долг по взносам перед организацией из замороженных в Корее иранских активов.

"Исламская республика Иран как активный член ООН всегда была привержена своевременной уплате своих членских взносов и сейчас доказала это на деле. К сожалению, уже второй год подряд сталкиваемся с проблемой оплаты взноса из-за односторонних, жестоких санкций, наложенных США на Иран", - цитирует постпреда агентство Mehr.