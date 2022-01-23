В России впервые за пандемию COVID-19 диагностировали за неделю более чем у 300 тыс человек

23 янв. 15:47

В России за минувшую неделю впервые время пандемии выявили более 300 тыс случаев заражения коронавирусом COVID-19.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с 17 по 23 января COVID-19 в РФ диагностировали у 304 657 человек, что почти в два раза больше, чем за предшествующие семь дней.

За этот период времени в стране были зарегистрированы 4792 летальных случаев. Таким образом, число умерших из-за инфекции продолжает снижаться и впервые с лета 2021 года оказалось меньше 5 тыс - 4792

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 349 млн, из них более 5,5 млн человек скончались. В России выявлены 11 108 191 случаев заражения.