В Китае COVID-19 выявили у 72 прибывших на Олимпийские игры

23 янв. 15:33

В Китае диагностировали 72 случая заражения коронавирусом COVID-19 среди членов иностранных делегаций, прибывших на Олимпийские игры в Пекине. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении оргкомитета.

В ведомстве сообщили, что в период с 00:00 4 января по 23:59 22 января по местному времени в Китай прибыло 2 586 членов делегаций, из них 171 спортсмен и официальное лицо и 2415 - "представители других заинтересованных сторон". В результате тестирования было выявлено 72 инфицированных среди представителей других заинтересованных сторон, передает ТАСС.

Напомним, XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта.