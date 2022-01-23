В ставропольском Зеленокумске будет собственный центр культурного развития

23 янв. 15:12

Власти ставропольского Зеленокумска заключили контракт на строительство центра культурного развития - в нем будут кинозалы, помещение ЗАГС, конференц-зал и библиотека, рассказали в пресс-службе министерства строительства и архитектуры региона.

"Уже определен подрядчик для строительства центра, объект будет построен за счет средств краевого бюджета", - говорится в сообщении.

Трехэтажное здание построят в центре города на площади Ленина, его возведут до конца текущего 2022 года.

"На строительство культурного центра выделено более 256 миллионов рублей. В ближайшее время подрядчик приступит к строительным работам", - цитирует ТАСС и.о. министра строительства и архитектуры Ставропольского края Валерий Савченко.