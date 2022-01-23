Евросоюз занимается разработкой санкций против России из-за Украины

23 янв. 14:55

Европейский союз работает над пакетом санкций в отношении России в сфере экономики и финансов на случай возможной эскалации ситуации на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью Presse am Sonntag.

"В данный момент за кулисами идет работа над обширным пакетом санкций в сфере экономики и финансов. В случае эскалации последует очень четкий, недвусмысленный и быстрый ответ", - цитирует его РИА Новости.

Глава австрийского внешнеполитического ведомства также допустил отключение России от системы SWIFT. "Ничто не исключается из обсуждения. Многое будет зависеть от того, что произойдет на самом деле. Если российские войска вторгнутся на украинскую территорию широким фронтом, то это наихудший сценарий. Есть и другие сценарии: кибератаки, нападения наемников без опознавательных знаков", - подчеркнул министр.

Помимо этого, он в очередной раз выступил против санкций в отношении проекта "Северный поток-2" из-за ситуации на Украине.