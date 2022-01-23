Путин встретится со студентами и пообщается с Олимпийской сборной России

23 янв. 14:47

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведется встречу со студентами и пообщается с Олимпийской сборной РФ по телемосту. Об этом заявили в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

"Президент пообщается с олимпийцами по телемосту - так как спортсмены сейчас, перед соревнованиями, должны жить в режиме карантина. Встретится Путин и со студентами - ведь скоро Татьянин день", - рассказали в программе.

Кроме того, глава государства встретится с членами Совета безопасности России и проведет совещание с членами правительства, передает ТАСС.