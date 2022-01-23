В Тбилиси из-за COVID-19 закрыли "Золотую биржу"

23 янв. 13:59

В Тбилиси из-за роста заболеваемости коронавирусом COVID-19 закрыли до конца месяца "Золотую биржу". Об этом сообщила директор "Золотой биржи" Этер Кипиани.

Она подчеркнула, что работа биржи возобновится с 1 февраля.

"Мы каждую неделю проводим тестирование на коронавирус, и у нас оказалось много подтвержденных случаев, поэтому мы приняли решение закрыться до 1 февраля", - цитирует Кипиани "Грузия Online".

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 349 млн, из них более 5,5 млн человек скончались.