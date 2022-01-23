Коронавирус в России диагностировали еще у 63 тыс человек

23 янв. 13:53

В России за последние 24 часа число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 увеличилось на 63 205. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Таким образом, суточная заболеваемость коронавирусом в стране третий день обновляет максимум.

Общее число заражения COVID-19 в России составляет 11 108 191. Справились с болезнью 10 023 622 жителей страны, умерли – 326 112 человек. За последние 24 часа выписаны по выздоровлению 23 045 человек, умерли – 679.

Большинство новых случаев заражения зафиксировано в Москве – 17528, Санкт-Петербурге – 9535, Московской области – 7056, Нижегородской области – 1258, Ханты-Мансийском АО – 1142, Республике Саха (Якутия) – 1007, Самарской области – 934, Ростовской области – 919, Пермском крае – 916, Свердловской области – 883.

На Северном Кавказе лидером по приросту инфицированных COVID-19 за сутки является Ставропольский край. За последние 24 часа коронавирус диагностировали у 929 жителей региона. В Дагестане выявили 342 случая заражения, в Чечне – 206, в Кабардино-Балкарии – 130, в Ингушетии – 105, Северной Осетии – 95, в Карачаево-Черкесии – 86.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 349 млн, из них более 5,5 млн человек скончались.