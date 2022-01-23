Снег парализовал работу аэропорта в Краснодаре

23 янв. 12:19

В ночь c 22 на 23 января в Краснодаре из-за снегопада был закрыт аэропорт. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Из-за сильного снегопада аэропорт закрывался накануне с 4.00 мск до 14.30 мск. В воскресенье аэропорт вновь сообщил, что вынужден ограничить свою деятельность из-за продолжающегося снегопада.

"Аэропорт Краснодара приостановил обслуживание рейсов сначала до 5-ти утра, а в последствии до 10.30 23 января, в связи с обработкой аэродрома и недостаточным коэффициентом сцепления для безопасного выполнения полётов", - сказано в сообщении