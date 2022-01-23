В Грузии за сутки диагностировали COVID-19 почти у 10 тыс человек

23 янв. 11:58

В Грузии за последние 24 часа выявили 9696 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом говорится на специальном сайте правительства StopCov.

За минувшие сутки выписали по выздоровлению 5408 человек, умерли - 28.

Таким образом, с начала пандемии по сегодняшний день COVID-19 в республике диагностировали у 1 051 445 человек. Выздоровели 962 035 жителей страны, скончались – 14 701.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 349 млн, из них более 5,5 млн человек скончались.