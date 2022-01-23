Байден поговорил с командой по нацбезопасности о России и ситуации вокруг Украины

23 янв. 11:54

Президент США Джо Байден провел встречу с представителями команды по нацбезопасности лично и виртуально в Кэмп-Дэвиде, сообщил пресс-пул Белого дома.

На мероприятии обсуждались продолжающиеся агрессивные действия России в отношении Украины. Американскому лидеру рассказали и текущем состоянии "операции российских военных на границе Украины".

Помимо этого, участники встречи поговорили о продолжающихся усилиях по деэскалации ситуации и предпринимаемых дипломатических мерах. Кроме того, обсуждались возможные последствия для России в случае обострения ситуации вокруг Украины, передает ТАСС.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что США посчитают вторжением на Украину любое пересечение российскими войсками границы Украины.