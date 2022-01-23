РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Черном море вспыхнул пожар на танкере с экипажем из России

В Черном море вспыхнул пожар на танкере с экипажем из России

На танкере Almuntazah с российским экипажем в Черном море произошел пожар. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент случился сегодня в 5 км от мыса Железный Рог в 00:10 (мск). Судно, принадлежащее Великобритании, плыло под флагом Коморских островов. На его борту находилось более 700 т мазута.

В результате ЧП никто не пострадал. Семерых человек, находившихся на танкере, эвакуировали на буксир British под флагом Молдавии.

В настоящее время танкер находится на якорной стоянке, все его системы работают исправно.

В тушении пожара участвовали 27 человек и три единицы техники. По состоянию на 06:00 (мск) видимых признаков пожара не наблюдалось.

920 просмотров
Поделиться:
Распечатать:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version