Иранский нападающий "Зенита" переберется в Германию

23 янв. 8:45

Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Сердар Азмун продолжит карьеру в Германии.

27-летний форвард сборной Ирана подписал контракт с леверкузенским "Байером".

В интервью клубной пресс-службе Азмун отметил, что давно следит за "Байером" и в восторге от того, в какой футбол играет команда. "Скоро я смогу играть в бундеслиге. Невероятно интересно для меня", - подчеркнул форвард.

Азмун перейдет в новый клуб на правах свободного агента летом 2022 года, когда у него истечет срок контракта с российским клубом. Соглашение нападающего с "Байером" рассчитано до июня 2027 года.

Напомним, в сезоне 2020/21 Азмун провел за "Зенит" 24 матча в чемпионате России, отметившись в них 19 забитыми мячами и двумя голевыми передачами. В нынешнем сезоне форвард в 21 матче во всех турнирах забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона.