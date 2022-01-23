Турция планирует провести у себя встречу формата "3+3"

23 янв. 10:00

Турция намерена провести на своей территории очередную региональную встречу в рамках платформы "3+3". О соответствующих планах республики сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

В ходе телефонного разговора с президентом Ирана Эбрахимом Раиси глава турецкого государства отметил, что Анкара продолжает свои усилия для того, чтобы на Кавказе воцарились мир и стабильность, передает РИА Новости.

"По его словам, Анкара планирует провести в Турции очередную встречу в рамках платформы "3+3", разработанной им совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым"- приводит сообщение канцелярии турецкого лидера РИА Новости.

Напомним, 10 декабря 2021 года в Москве прошла установочная встреча Консультативной региональной платформы в формате "3+3" (три закавказских государства - Азербайджан, Армения, Грузия, а также три соседние страны - Россия, Турция, Иран) - пока без участия Грузии.