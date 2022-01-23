Извлекут ли США уроки из сближения Азербайджана и Ирана

Хотя между Соединенными Штатами и Ираном продолжаются переговоры по вопросу возвращения к Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе (СВПД), наблюдатели утверждают, что время на исходе, и неспособность достичь сторонами компромисса может иметь серьезные последствия на международном уровне, пишет The National Interest.

Американским переговорщикам и экспертам по внешней политике, которые скептически относятся к возможности достижения соглашений, возможно, следует обратить внимание на череду успешных договоренностей между Ираном и Азербайджаном, между которыми еще недавно возникала напряженность, но с тех пор они добились значительного прогресса в улучшении дипломатических отношений и взаимных материальных выгод.

Напряженность на границе

26 апреля 2021 года президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил азербайджанские территории, освобожденные от армянской оккупации в результате Второй Карабахской войны 2020 года, и назвал границу между Азербайджаном и Ираном "границей дружбы". Это заявление, наряду с другими жестами, продемонстрировало, что Азербайджан не стремился намеренно к ухудшению отношений.

Позднее Баку сообщил Тегерану, что считает въезд иранских грузовиков в Карабах без надлежащего таможенного контроля неуважением к территориальной целостности Азербайджана. Ильхам Алиев сказал, что Баку сначала сделал Ирану устное предупреждение. Во второй раз Азербайджан направил Тегерану официальную ноту. В третий раз на освобожденных территориях, где через Азербайджан проходит автомагистраль, соединяющая Армению и Иран, появились контрольно-пропускные пункты, таможня, полиция, а водители иранских грузовиков, направлявшихся в Карабах, были арестованы.

Иранские водители-дальнобойщики пытались схитрить, устанавливая армянские номера на иранские грузовики, чтобы продолжать нелегально въезжать в Карабах. До Второй Карабахской войны были зарегистрированы и другие случаи незаконного иранского присутствия на ранее оккупированных территориях Азербайджана. Однако в Тегеране либо отрицали это, либо утверждали, что грузовики принадлежат частным компаниям, а правительство не контролирует деятельность частного бизнеса. До того, как Тегеран уступил по вопросу грузовиков, Иран провел военные маневры вдоль границы с Азербайджаном. Баку и некоторые иностранные наблюдатели увидели в этом попытку Ирана запугать Азербайджан, но она не сработала. Азербайджан последовательно защищал свою территориальную целостность, когда Иран обострил напряженность, отказавшись пресечь незаконное перемещение людей и товаров, поступающих с его стороны границы.

Процесс дипломатической нормализации для устранения этой напряженности начался, когда Иран выполнил единственное и абсолютно обоснованное требование Баку о том, чтобы иранское правительство запретило незаконный проезд грузовиков, принадлежащих иранским организациям, в Карабах.

Соглашения возможны

Разрядка, возникшая в результате дипломатической нормализации, принесла пользу обеим странам. В конце прошлого года, 28 ноября, в Туркменистане состоялась встреча президентов Ирана и Азербайджана, во время которой стороны достигли важных и конструктивных договоренностей. Иран, Азербайджан и Туркменистан договорились о своповых поставках газа: по условиям контракта ежегодно из Туркменистана в Азербайджан через Иран будет поставляться до 2 млрд кубометров газа.

За этим последовали другие позитивные новости. 7 декабря заместитель министра дорог и городского развития Ирана Хейрулла Хадеми сообщил, что через реку Астарачай на границе Азербайджана и Ирана будет построен новый автомобильный мост. 8 декабря Иран, Азербайджан и Грузия достигли договоренности об организации транзитного маршрута, соединяющего Персидский залив с Черным морем. 11 декабря исполнительный директор Иранской газотранспортной компании Мехди Джамшиди Дана заявил, что существующая в Иране инфраструктура позволяет поставлять больше газа, чем предусмотрено трехсторонним соглашением о своповых поставках, и что через газотранспортную сеть Ирана ежедневно можно транспортировать до 900 млн кубометров.

Возможная транспортировка туркменских и иранских газовых ресурсов на европейский рынок по газопроводам TANAP и TAP вполне может изменить геополитический расклад. Европейские страны в настоящее время переживают один из самых тяжелых энергетических кризисов в истории, и экспорт доступного туркменского газа через Южный Кавказ может обеспечить столь необходимую поддержку.

Вопреки ожиданиям

Вышеупомянутые соглашения выгодно отличаются от переговоров по иранской ядерной сделке, в которых Соединенные Штаты и Иран застряли в замкнутом круге недоверия. Благодаря беспристрастному и взвешенному подходу к внешней политике Азербайджан и Иран смогли провести откровенные и честные переговоры. Это ускользнуло от внимания экспертов, поспешивших с радикальными геополитическими заявлениями и сделавших ошибочные выводы исключительно на основе недавней напряженности между Азербайджаном и Ираном. Например, некоторые аналитики поспешили поддержать позицию Ирана во время недавней эскалации. Они возложили вину только на Азербайджан, упростив тонкую и взвешенную внешнюю политику страны, преувеличив роль внешних игроков и третьих сторон в недавнем кризисе и намеренно опуская важные детали в хронологии последних событий. Все это подталкивало читателей к конкретным выводам, а не к объективной истине. Теперь, когда ситуация нормализовалась, можно разобраться, что же произошло на самом деле.

По мнению этих экспертов, Азербайджан находился под влиянием сторонников жесткого курса в отношении Израиля, Турции и Ирана во внешнеполитическом лобби Вашингтона. Баку, по их словам, намеренно стремился к эскалации напряженности в отношениях с Ираном в рамках геополитической повестки дня с далеко идущими целями. Ошибки, допущенные здесь, очевидны. Во-первых, турецко-израильская поддержка Азербайджана интерпретируется как отношения по сценарию "хозяин и марионетка", а не как отношения между независимыми государственными деятелями, работающими вместе по собственной инициативе. Во многих случаях это делается намеренно, чтобы проецировать негативный образ этих стран на Азербайджан. Во-вторых, многие западные эксперты часто не улавливают суть и логику азербайджанской внешней политики. Существует досадная тенденция классифицировать внешнюю политику некоторых бывших советских стран по упрощенным категориям, таким как "прозападная", "пророссийская", "произраильская" и т. д., тем самым полностью отрицается возможность того, что есть страны, которые преследуют свои собственные национальные интересы, которые в определенное время могут совпадать или расходиться с интересами и политикой региональных и глобальных держав.

Навстречу будущему

Азербайджано-иранские отношения уникальны, многослойны и сложны. К сожалению, обозреватели, находящиеся под чрезмерным влиянием традиционных западных либеральных представлений об Иране, не могут объяснить эти отношения, и их объяснения событий часто становятся пропагандой. Теперь улучшение отношений между Азербайджаном и Ираном проходит проверку на прочность.