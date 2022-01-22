Хадиджа Исмайлова: "Меня поддерживали на Западе, пока я критиковала Азербайджан"

Оппозиционная азербайджанская журналистка Хадиджа Исмайлова, в интервью немецкоязычному журналу "Зенит" дала понять, что была востребована на Западе, когда критиковала власти Азербайджана, но как только она высказала свою позицию по карабахскому конфликту, к ней потеряли всякий интерес.

"Некоторые люди [на Западе] говорили, что если я выступлю против Армении в вопросе Карабаха, они пожалеют, что поддержали меня. Если бы я знала об этом заранее, то сразу бы отказалась от их поддержки. Разве моя свобода слова заканчивается, когда я критикую не только Алиевых? Почему мне разрешено поднимать проблемы только азербайджанского правительства, но не армянского? Это не только война Алиева, это война всего азербайджанского народа. 600 тыс. человек стали беженцами в своей собственной стране. Я не поддерживаю Алиева, но в отношении Карабаха он прав, поскольку Армения, оккупировала нашу страну в нарушение международного права", - заявила Исмайлова.

Журналистка заметила, что в прошлом году ей разрешили легально покинуть Азербайджан, но если до этого ее постоянно приглашали в западные страны, то теперь таких приглашений не поступает: "Когда я снова могу свободно перемещаться, я, видимо, никому более не нужна. Это удручает".

При этом Хадиджа Исмайлова не готова отказаться от своих убеждений в отношении оккупации Арменией Карабаха, чтобы "угодить кому-либо или получить больше аплодисментов из-за рубежа". "Ирония в том, что никто на Западе не поднимает голос в защиту азербайджанской позиции. Если только на это не выделяются деньги".

По ее словам, с армянской стороны никто не критикует оккупацию Карабаха и не призывает к расследованию армянских военных преступлений, единственным исключением был ныне покойный Георгий Ванян… "Нам нужно больше деятелей искусства, выступающих за мир, но нельзя ожидать этого только от одной [азербайджанской] стороны", - убеждена Исмайлова.

В вопросе Карабаха оппозиционный журналист солидарна с руководством Азербайджана. Комментируя предположение интервьюера о том, что якобы "авторитарное правление Азербайджана лишает армян Карабаха возможности жить под азербайджанским правлением", Исмайлова заявила: "Конфликт начался не с Ильхама Алиева. Самые жестокие столкновения произошли задолго до его прихода к власти. Поэтому я не принимаю этот аргумент. На самом деле, если подумать, это ложь".

Армянские ультранационалистические партии и ранее организовывали противостояние между соседями. В подтверждение этого журналистка заметила: "Отец моей бабушки был убит армянскими дашнаками под Шамахой в 1918 году, через неделю после ее рождения. У моей бабушки были все основания ненавидеть армян. Но она этого не делала. Только когда в 1980-х годах начался карабахский конфликт, она рассказала нам свою историю, закончив ее словами: "Ненависть приходит и уходит, но вам также придется снова жить вместе, поэтому не делайте друг другу ничего гадкого"".