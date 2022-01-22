В Железноводске откроется информационный центр для туристов

22 янв. 23:05

Глава Железноводска Евгений Бакулин сообщил о том, что в Пушкинской галерее скоро откроется новый курортный туристско-информационный центр, в котором можно будет узнать всю интересующую информацию о местных туристических продуктах, достопримечательностях, исторических ценностях региона, мероприятиях, транспорте.

Уточняется, что подобный центр будет первым на Кавминводах.

"Мы открываем центр, где бесплатно можно получить консультацию специалистов. И еще, появится возможность заказать как групповые, так и индивидуальные обзорные и тематические экскурсии", - сказал он.