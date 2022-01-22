Опасно ли носить маски зимой?

22 янв. 21:18

Меньше всего будет пользы от защитной маски в холодную погоду, предупредил эксперт рабочей группы HealthNet Национальной технологической инициативы Андрей Ломоносов, отметив, что принимать решение о ношении маски нужно, исходя из оценок пользы и риска для здоровья.

"Если вы в толпе и отойти нельзя, то лучше воспользоваться средством защиты. Если же вы просто гуляете на свежем воздухе, на расстоянии от других людей, необходимости в маске нет", - сказал он.

Далее Ломоносов отметил, что использование маски на улице связано с двумя побочными эффектами, особенно в холодную погоду. Во-первых, из-за холодной уличной температуры маска на лице становится более влажной, что создает благоприятную среду для размножения микроорганизмов, а во-вторых, на морозе маска начинает хуже пропускать воздух.