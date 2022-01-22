Захарова разоблачила "информационную спецоперацию" США

22 янв. 20:57

Москва ждет провокаций со стороны Вашингтона и Киева на фоне публикации Bloomberg, написала в Telegram представитель российского МИД Мария Захарова.

Ранее сообщалось, что Bloomberg со ссылкой на собственный источники написал, что китайский лидер Си Цзиньпин обратился с просьбой к российскому лидеру Владимиру Путину не начинать "войну" на Украине во время Олимпийских игр в Пекине.

Дипломат уточнила, что агентство не обратилось к российским или китайским источникам за подтверждением этой информации, опубликовав сведения, полученные от американского дипломата в Китае. "Хотя у Bloomberg было в старые и не такие злые времена «золотое правило» - не менее двух, а то и трех верифицированных источников должны подтвердить добытые сведения", - обратила внимание представитель МИД РФ.

Захарова отметила также, что американские СМИ опубликовали много информации о гипотетическом нападении России на Украину, глава Госдепа США Энтони Блинкен посетил Киев, а Вашингтон бойкотировал Олимпиаду, которая стартует в Китае.

"Так что ждем провокаций от США и ведомого ими киевского режима, как информационных, так, нельзя исключать, и военных. С них станется, тем более опыт имеется богатый", - подытожила Захарова, отметив, что опубликованный Bloomberg материал является "информационной спецоперацией соответствующих американских служб".